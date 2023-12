Expertengruppe kritisiert: Vorbeugende Abschüsse von Wölfen sind kontraproduktiv

Die Einschätzung der Wissenschaftlergruppe ist unmissverständlich formuliert: Die Strategie, ganze Rudel zu erlegen, «ist weder eine nachhaltige noch eine langfristig tragfähige Lösung», schreibt die Canid Specialist Group in einem offenen Brief an den Bundesrat. Die Vorgehensweise sei «weder wissenschaftlich noch ethisch noch effektiv». Und: Wölfe losgelöst von verursachten Schäden zu töten, bringe nichts. Das führe zu mehr Konflikten – und nicht zu weniger, hält die Spezialistengruppe der International Union for the Conversation of Nature fest.