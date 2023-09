Ticker zum Rutsch: In der Nacht auf Freitag sind mehrere Tausend Kubikmeter Geröll heruntergekommen

Do. 31.08.2023 - 17:19

Die Situation im Erdrutsch-Gebiet in Schwanden ist weiterhin kritisch. Man muss mit einem weiteren grösseren Rutsch rechnen, «heute oder auch in zwei Monaten», sagt Hanspeter Speich. Dennoch plant die Gemeindeführungsorganisation laut Speich, die Evakuierten für eine Viertelstunde in ihre Häuser zurückzulassen, um das Nötigste zu holen. Wann dies geschehen wird, ist laut Speich noch unklar. «Es könnte am Freitag oder am Samstag der Fall sein. Wir sitzen am Donnerstag um 18 Uhr zusammen und entscheiden», sagte Speich gegenüber 20 Minuten. Wichtig sei, dass die Betroffenen unter Schutz ins Gebiet begleitet werden. «Bis anhin kamen glücklicherweise keine Menschen zu schaden, das soll auch so bleiben», sagt Speich.