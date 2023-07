Ökosystem läuft seit 400 Millionen Jahren gut und dennoch sind einige Insekten vom Aussterben bedroht

Es ist Sommer, und die Feldsaison hat angefangen. Zu dieser Jahreszeit flattert und brummt es auch wieder in den Wiesen und Wäldern der Südostschweiz. «Insekten stellen einen fundamentalen Pfeiler unserer Ökosysteme dar, und dies seit über 400 Millionen Jahren», sagt Biologe Luis Lietha vom Amt für Natur und Umwelt Graubünden. Sie erbringen in allen Bereichen zentrale Leistungen fürs Ökosystem. So sind zum Beispiel Blütenpflanzen auf eine Bestäubung von Insekten angewiesen. Ohne sie würde unsere Pflanzenwelt komplett anders aussehen.