So sollen künftig die Glarner Bäche wieder natürlicher werden

Eine durch den Kanton in Auftrag gegebene und auf seiner Website veröffentlichte Studie aus dem Jahr 2014 kommt zum gleichen Schluss: von insgesamt 261 Kilometern untersuchten Fliessgewässer-Abschnitten sind 159 Kilometer in einem morphologisch schlechten Zustand. Das sind über 60 Prozent, Linth und Sernf noch nicht eingerechnet. In den kommenden Jahren muss nun laut Gesetz wenigstens bei einem Teil dieser Gewässer der Zustand verbessert werden. Denn gesunde Bäche, Flüsse und Seen sind für Menschen, Tiere und Pflanzen unentbehrlich.