Tötung von Wolfsrudeln wird in Graubünden wohl zur Regel werden

Mindestens 130 Wölfe leben heute in Graubünden. Das ist laut Arno Puorger vom kantonalen Amt für Jagd und Fischerei eine grobe Schätzung. Wie viele es tatsächlich sind, versucht die Bündner Wildhut zurzeit zu erfassen. 44 Wölfe will der Kanton nun erlegen: Einerseits, indem er vier Wolfsrudel ausmerzt. Andererseits, indem er zwei Drittel der Welpen aus zwei Rudeln schiesst (siehe Karte). Zudem wurden 17 Abschüsse bereits verfügt. Das hat Regierungsrätin Carmelia Maissen am Dienstag am Treffen der Regierung mit den Medien bekannt gegeben.