Wildhüter Marco Banzer gewährt einen Einblick ins wilde Glarnerland

Diese Dachsfamilie bedient sich im ersten Gras von den Köstlichkeiten, die dort nach dem Regen herauskriechen. Wie hier bei This Marti-Hefti in Sool bieten solche Wiesen am Waldrand für viele Tiere Nahrung und auch sofortige Rückzugsmöglichkeiten bei Gefahr.

Bild und Legende Marco Banzer