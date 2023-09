Snowkiten in Aroser Moorlandschaft: Umweltverbände gelangen an Verwaltungsgericht 

Zwischen dem Skigebiet Hochwang und dem Astserhöreli will die Gemeinde Arosa eine Snowkite-Zone einrichten. Das heisst, ein Gebiet für Wintersportler, die mit Skiern oder Snowboard an einem Lenkdrachen durch den Schnee stieben. Verankert hat die Gemeinde dies in der totalrevidierten Ortsplanung. Die Bündner Regierung hat sie im Juli genehmigt.