Wolf reisst ein Kalb auf der Alp Ännetseeben

Warten, bis das Rudel aus dem Gebiet ist

Laut des Abteilungsleiters wird eine Regulation durch den Abschuss von Jungtieren durchgeführt. Zur Beratung des Vorgehens habe die Abteilung Jagd und Fischerei mit der zuständigen Fachstelle des Bundesamtes für Umwelt Kontakt aufgenommen. «Wir müssen aber zuerst wissen, wie viele Jungtiere das Rudel hat. Das wissen wir im Moment nicht.» Die Regulation könne erst dann vorgenommen werden, wenn die Bedingungen erfüllt seien.

Da der Riss zudem in einem Jagdbanngebiet stattgefunden hat, muss gewartet werden, bis die Wölfe das Gebiet teilweise verlassen, wie Jäggi ausführt. «Im letzten Winter hat das Rudel das auch gemacht. Dann konnten wir die bewilligten Abschüsse tätigen.»

Was gilt in eidgenössischen Jagdbanngebieten?



In den Gebieten gelten unter anderem folgende Bestimmungen, wie das Bundesamt für Umwelt schreibt:



• Die Jagd ist verboten.

• Tiere dürfen nicht gestört werden.

• Das Füttern der Wildtiere ist verboten.

• Hunde sind an der Leine zu führen.

• Das freie Zelten und Campieren ist verboten.

• Drohnen sind verboten.

• Skifahren ausserhalb von markierten Pisten, Routen und Loipen ist verboten.



Die geschützten eidgenössischen Jagdbanngebiete sind Teil der ökologischen Infrastruktur.