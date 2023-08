Ticker zum Rutsch: In Schwanden wird der nächste grosse Rutsch erwartet

Mi. 30.08.2023 - 10:16

Die Nacht in Schwanden war laut Richard Schmidt von der Kantonspolizei Glarus ruhig. Die Lage am Hang bleibe aber instabil und weitere Erdrutsche werdn erwartet. Insgesamt wurden rund 80 Menschen aus dem Gebiet evakuiert, die genaue Zahl ist derzeit in Abklärung