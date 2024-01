So versuchen Glarner Landwirte, das Landschaftsbild zu bewahren

Von Monica Marti*

Der Abbruch eines Felszahns veränderte am 29. September 2007 das Bergpanorama des Kärpfs innert Sekunden. So schlagartig verändert sich die Glarner Landschaft selten. Meist wandelt sie sich schleichend, und in vielen Fällen hat dabei der Mensch seine Hand im Spiel: Die Landschaft wird geprägt durch Bautätigkeit, Gewässerrenaturierungen, die Bewirtschaftung von Wald und Kulturland und viele andere Eingriffe. Wie sich das Bild des Kulturlands entwickeln soll, ist Thema eines Landschaftsqualitätsprojekts, das bereits seit 2014 im Kanton Glarus läuft. Bund und Kanton könnten auf diesem Weg Leistungen der Landwirtschaft zugunsten der Landschaft gezielt abgelten und fördern, heisst es in einer Infobroschüre der kantonalen Abteilung Landwirtschaft aus dem gleichen Jahr.