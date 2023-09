Die Ausschreibung für den Bio-Grischun-Preis läuft

Verliehen wird der Preis übrigens an der Generalversammlung von Bio Grischun am 22. Februar 2024 in der Bündner Arena in Cazis. Gefeiert wird bei dieser Gelegenheit auch, dass der Preis zum 20. Mal vergeben wird. Und: Er wird dann zum vorerst letzten Mal in dieser Form vergeben. Danach wird das Format überarbeitet, sodass das Engagement der Biolandwirtschaft für die breite Öffentlichkeit noch besser zugänglich ist.