Föhn sorgt für erste Hitzetage – über 30  Grad in Elm

Auf der Vorderseite einer Kaltfront erreichte uns am Donnerstag extrem heisse Luft. Trotz Föhn im Norden wurden auch im Tessin teilweise Temperaturen von mehr als 30 Grad gemessen. In Biasca gab es 30,9, in Grono im Misox und in Stabio bei Chiasso 30,7 Grad. Kein Wunder wurde in den östlichen Föhngebieten die Hitzemarke weit übertroffen. Die grösste Hitze wurde mit 35,4 Grad aus Chur gemeldet. Das war dort die vierthöchste Junitemperatur seit Messbeginn. Extrem waren die Temperaturen aber auch in Schiers mit 33,5 und in Ilanz mit 32,9 Grad.