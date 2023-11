Wie dieser Coiffeur in Glarus mit euren Haaren der Umwelt hilft

Reto Bernasconi schwingt in seinem Coiffeurgeschäft in Glarus die Schere. Im Hintergrund läuft im Salon am Kirchweg dezent Musik, ein angenehmer Duft weht durch die Wohlfühloase. Haareschneiden ist für den 55-Jährigen weit mehr als nur eine Arbeit. Eine Leidenschaft, die dem Stadtglarner in die Wiege gelegt wurde. «Ich bin bereits die fünfte Generation, welche diesen Beruf ausführt. Das reicht zurück bis ins Jahr 1900», erzählt Bernasconi nicht ohne Stolz, während er der jungen Frau weiter die Spitzen schneidet. Ein Figaro mit Haut und Haaren eben.