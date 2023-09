Spendenaktion in Schwanden zur Rutschung der «Wagenrunse» bringt 12’000 Franken

Als sich am 29. August aus dem Gebiet der Wagenrunse zwei grosse Schlammlawinen lösten, beschädigten diese 38 Liegenschaften und 97 Menschen mussten evakuiert werden. Im Rutschgebiet liegt immer noch eine Erdmasse von rund 60’000 Kubikmetern, die sich lösen könnte. An dieser Situation hat sich nichts geändert, wie in der Medienmitteilung aus der Präsidialverwaltung der Gemeinde Glarus Süd steht, die am Donnerstag kurz nach Mittag verschickt wurde. Darin hiess es aber auch, dass in Schwanden 12’000 Franken für die Menschen gesammelt wurden, die vom Erdrutsch betroffen sind.