Schnee schützt vor Schmelze

Es steht nicht gut um die Gletscher. Das bestätigt Glaziologe Felix Keller in einem Interview mit Radio-Südostschweiz. Besonders in schneearmen Wintern und in warmen Sommern gäbe es einen massiven Wasserverlust. «Gletscher sind klare und unbestechliche Zeugen davon, was mit dem Klima passiert», sagt Keller.