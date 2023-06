Die Churer Natur ist vielfältiger als man denkt

An einem sonnigen und warmen Freitag sind der Flechtenexperte Markus Gabathuler und sein Kollege Michael Dietrich in einem kleinen Park auf dem Rosenhügel in Chur anzutreffen. Ausgerüstet mit einer Lupe untersuchen die beiden die Bäume nach Flechtenarten.

Dies geschieht im Rahmen der zweitägigen Aktion Geotag der Artenvielfalt, organisiert vom Verein Terraviva. Während des Wochenendes werden in verschiedensten Churer Gärten, Quartieren und Grünflächen Tier- und Pflanzenarten gesucht. Dabei sind circa 20 bis 30 Artenkennerinnen und Artenkenner in der Stadt unterwegs. Solch ein Event ist in der Schweiz einzigartig, wie Andrin Perl, Präsident von Terraviva sagt.

Wie Flechten aussehen, was sie genau sind und welche Bedeutung der Geotag hat, erfahrt ihr im obigen Video.

