Mollis: Der Kanton Glarus stellt den Chli Gäsitschachen unter Naturschutz

Der Chli Gäsitschachen in Mollis ist nicht erst seit der Aufweitung des Escherkanals bei Fussgängern beliebt. Gleichzeitig ist das immer wieder auch überschwemmte Gebiet ein wichtiges Rückzugsgebiet für Tiere. So leben etwa Biber in der Nähe. Das Gebiet stellt aber auch für Amphibien einen besonders wichtigen Lebensraum dar.