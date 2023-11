Im Glarnerland weicht der Spätsommer der Normalität 

Vom 1. bis am 12. Oktober erlebte die Schweiz eine Warmphase wie noch nie im Oktober. Verantwortlich waren auch ein Hoch über Mittel- und Osteuropa und ein Tief über dem nahem Atlantik. Damit wurde über Tage sehr warme Luft von der Iberischen Halbinsel zu uns geführt. Die höchste Monatstemperatur gab es aber ausgerechnet während einer kurzen Nordföhnphase im Tessin. In Acquarossa im Bleniotal zeigte das Thermometer am 8. Oktober 29,4 Grad.