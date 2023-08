Internationale Konferenz: Glarus Nord erwartet Besuchende aus der ganzen Welt

Vom 22. bis 24. September findet in Glarus Nord die 16. Internationale Fair-Trade-Towns-Konferenz (IFTTC) statt. Begleitet werden soll die Tagung durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm im gesamten Kanton Glarus und den angrenzenden Ortschaften. Diese Tagung wird zum ersten Mal in der Schweiz ausgetragen, Glarus Nord hatte sich gegen zwei andere Mitbewerber durchgesetzt. An den dreitägigen Konferenzen sind jeweils rund 200 Teilnehmende aus der ganzen Welt anwesend. «Wir sind stolz darauf, Gastgeberin der Internationalen Fair-Trade-Towns-Konferenz zu sein», sagt Gemeindepräsident Thomas Kistler in einem Video.