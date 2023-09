Neapel befürchtet Ausbruch seines Supervulkans

Das Beben ereignete sich nach Angaben der Behörden um 3.35 Uhr und hatte eine Stärke von 4,2 auf der Richterskala. Das Epizentrum befand sich in etwa drei Kilometern Tiefe unter den sogenannten Phlegräischen Feldern wenige Kilometer westlich von Neapel. Die Erschütterungen waren auch in der süditalienischen Metropole wahrnehmbar: Unzählige Bewohnerinnen und Bewohner rannten mitten in der Nacht erschreckt aus ihren Häusern; in den Phlegräischen Feldern (Campi Flegrei) heulten die Alarmsirenen.