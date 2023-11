Wildheuen: Warum Marco Landolt zuhinterst im Schwändital auch die steilsten Hänge mähen muss

von Nicole Stucki*

Während Staub durch die Luft wirbelt, Rechen auf dem steilen Hang klirren und der Laubbläser das gemähte Gras zusammentreibt, stehe ich da, mit meiner Kamera in der Hand. Beobachte all das, was hier im Hinterschwändital getan wird. Bin beeindruckt von der Hingabe der Menschen in der brütenden Hitze an diesem Vormittag im September. Mir treibt es den Schweiss in Strömen übers Gesicht, als ich versuche, all diese Szenen in Bildern festzuhalten.