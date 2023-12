Samichläuse fahren am Samstag in Elm gratis Ski und Snowboard

Am Wochenende halbe Preise in Braunwald



Die Sportbahnen Braunwald bieten laut ihrer Website am nächsten Wochenende ein «reduziertes Pistenangebot» und halbe Preise an. Offen sind die Gruppenumlaufbahnen Niederschlacht–Hüttenberg und Hüttenberg–Grotzenbühl sowie die Gumenbahn, eventuell zusätzlich der Zauberteppich für die Kinder im Grotzenbühl, wie Geschäftsführer Patrick Angehrn erklärt. Für den Samstag, 16. Dezember, ist der Start des Vollbetriebs geplant, immer vorausgesetzt, dass es dann noch genügend Schnee habe. Ab dann seien auch die Sesselbahnen Seblengrat und Bächital in Betrieb.Der Skilift Loh in Hätzingen hat seit letzten Sonntag täglich geöffnet. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 13 bis 16 Uhr und an den Wochenenden und in der Ferienzeit von 9.30 bis 16 Uhr, wie die Betreiber auf Facebook schreiben. Der Saisonstart im Skigebiet Schilt oberhalb von Mollis fällt laut der Webseite am Samstag, 16. Dezember.