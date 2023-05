Das zarte Pflänzchen gedeiht prächtig

Am diesjährigen Grow Up Day der Gemeinde Glarus hätten Gross und Klein mit viel Elan drei Grünflächen in Netstal für verschiedenste Lebewesen bearbeitet, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Am Gartenweg in Netstal wurde dabei per Hand eine für Reptilien wertvolle Steinlinse gegraben und mit vereinten Kräften mit Bollensteinen gefüllt. Zudem wurden kleine Feuchtstellen gebaut und einheimische Wildpflanzen gepflanzt. Diese böten Insekten, Vögeln und Kleinlebewesen Platz, so die Gemeinde.