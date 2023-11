Bund warnt vor starkem Schneefall im Kanton Glarus

Am Freitag fällt in den höheren Lagen ordentlich Schnee. In den Kantonen Schwyz, Glarus und St. Gallen warnt der Bund vor erheblicher Gefahr und verhängt die Warnstufe drei von fünf. Die Schneewarnung gelte für alle Höhenlagen.

Es muss mit Einschränkungen des Verkehrs gerechnet werden. Der Bund erwartet oberhalb von 400 Metern über Meer 25 bis 50 Zentimeter, oberhalb von 800 Metern 50 bis 70 Zentimeter Schnee. Die Übersicht findet ihr hier. (gos)