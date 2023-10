Davoser Schneeforscher überwintert im antarktischen Sommer

Minustemperaturen bringen Matthias Jaggi so schnell nicht zum Schlottern. Sich in der Kälte aufzuhalten, gehört zu seinem Beruf. Der 40-Jährige arbeitet im Kältelabor des Davoser Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF), wo Temperaturen von bis zu minus 30 Grad herrschen. Als technischer Mitarbeiter ist er für das Kältelabor verantwortlich. Dort bildet er mit seinem Wissen für die an ihren Experimenten tüftelnden SLF-Mitarbeitenden die Schnittstelle zwischen Forschung, Mechanik, Elektronik und Informatik.