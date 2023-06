Im Glarnerland gesucht: Beobachtungen von stacheligen Dorfbewohnern

Den Tag verschlafen die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere in Nestern in dichten Hecken, im hohen Gras, unter Asthaufen oder auch in einem Gartenschopf. An solchen Orten werden zwischen Juni und Ende August die Jungen geboren. Igel sind Wildtiere und kommen in intakten Lebensräumen alleine zurecht. Benötigt ein in Not geratener Igel doch einmal Unterstützung, sorgt der Verein «Igel-Hilfe Glarnerland» für seine fachgerechte Pflege.