Im Glarnerland fällt viel Schnee, aber nicht zu viel

Hinter dem einen Zuggleis in Ennenda tropft Wasser aus den Dachrinnen der Gartenlauben in die Regentonnen. In den Familiengärten trotzt der Lauch dem Schnee. Zu sehen sind keine rauen Mengen, sondern lediglich ein paar Zentimeter. Taleinwärts sieht die Landschaft schon anders aus. Dort hat General Winter so richtig Einzug gehalten. Das Land versinkt unter einer Decke Schnee. Aus den Kaminen steigen die Rauchfahnen, die anzeigen, dass die Holzöfen eingeheizt sind.