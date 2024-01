Zum Schutz des Waldes: Fast gleich viel Wild wie im Vorjahr in den Glarner Jagdbanngebieten erlegt

Drei Tiere weniger als im Vorjahr hat die Wildhut zusammen mit Jägerinnen und Jäger im vergangenen Jahr in den Glarner Jagdbanngebieten erlegt. Dies geht aus den neusten Zahlen der dortigen Wildregulierung hervor, welche der Kanton Glarus am Mittwoch veröffentlichte. 2023 wurden insgesamt 1213 Stück Rotwild, Gämsen und Rehe durch die Jagd und Regulierungsabschüsse verzeichnet. Im Vorjahr lag die Quote bei 1216 Tieren.