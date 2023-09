So hell leuchtete der Supermond über dem Glärnisch

In der Nacht wurde es magisch am Himmel über dem Glarnerland, denn ein astronomisches Ereignis machte die Nacht zum Spektakel. Just am 31. August um 3.35 Uhr gab es einen Vollmond, den man auch Supermond nennt. Fotografiert hat den Supermond Hans Speck, der sich nachts den Fotoapparat schnappte. Der Grund für das Spektakel ist die Nähe des Mondes zur Erde, welche ihn für unser Auge besonders gross wirken lässt. (red)