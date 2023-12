Das müsst ihr bei einem Unfall im Glarnerland mit einem Reh oder Hirsch tun

In den Wintermonaten ziehen Wildtiere vermehrt in tiefere, schneeärmere Gebiete, wodurch sie häufiger in die Nähe von Siedlungen gelangen. Besonders während der Dämmerung und in der Nacht überqueren sie Strassen auf der Suche nach Nahrung, nicht selten angelockt von künstlichen Futterstellen, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Auch das auf den Strassen verbliebene Salz, das von der Schneeräumung stammt, übe eine Anziehungskraft auf die Tiere aus. Diese Situation erhöhe die Gefahr von Zusammenstössen mit Fahrzeugen beträchtlich.