Graubünden zählt immer mehr exotische Insekten

Abgesehen von der Antarktis, gibt es wohl kaum einen Ort auf der Welt, wo keine Insekten vorzufinden sind. In Graubünden gibt es nebst den heimischen Tieren wie Mücken oder Wespen auch viele gebietsfremde, exotische Insekten. Besonders die asiatischen Stechmücken wie beispielsweise die Asiatische Tigermücke oder der Asiatische Marienkäfer haben sich in einzelnen Regionen Graubündens in den letzten Jahren stark ausgebreitet. Die Tigermücke ist in der Zwischenzeit in der Südostschweiz ein Begriff.