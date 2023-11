Ganze Wolfsrudel auszulöschen, dürfte kaum gelingen

In den nächsten Tagen wird der Kanton Graubünden in Bern deponieren, welche Wolfsrudel er im Dezember und Januar erlegen will. Wie viele Abschussgesuche beim Bundesamt für Umwelt eingereicht werden, das wollte Regierungsrätin Carmelia Maissen am Mittwoch vor den Medien nicht sagen (Ausgabe vom Donnerstag).