Der Bartgeier Sardona ist tot

Die Stiftung Pro Bartgeier teilt in ihrem jüngsten Newsletter mit, dass der Bartgeier mit dem Namen Sardona kürzlich vom sanktgallischen Wildhüter Rolf Wildhaber im Calfeisental oberhalb von Bad Ragaz tot aufgefunden wurde. Der Vogel konnte anhand seiner Ringe identifiziert werden und starb vermutlich eines natürlichen Todes, wie es in einer Mitteilung der Tektonikarena Sardona heisst. Das Tier wurde 13 Jahre alt und hätte noch viele Jahre leben können, da Bartgeier in Zoos bis zu 50 Jahre alt werden.