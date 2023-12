Ein neuer Weiher am Walensee für Glarner Frösche

Es war eines der grössten Quartner Investitionprojekte im Jahr 2020: der Anschluss der Ara Mittensee an die Ara Bilten. Damit das Abwasser der Gemeinde Quarten neu zur Ara Bilten fliessen konnte, mussten rund acht Kilometer Seeleitung und zwei Kilometer Landleitung verlegt werden. Die Baubewilligung für die Landleitung vom Gäsi in Mollis bis zur Biäsche in Weesen zum Kanalnetz der Ara Bilten war damals an eine Auflage geknüpft: Die Bauherrschaft muss sich um eine ökologische Ersatzmassnahme kümmern.