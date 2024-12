Hier findet ihr heraus, ob euch der Kanton Glarus einen Teil der Krankenkassenprämie bezahlt

Nehmen wir an, ihr wohnt im Kanton Glarus, seid verheiratet und habt drei Kinder, das älteste zwischen 18 und 25 und noch in der Ausbildung. Mit einem Einkommen von 120’000 Franken und einem steuerbaren Vermögen von 50’000 Franken hat eure Familie ziemlich sicher noch das Recht, vom Kanton einen Beitrag an die Krankenkassenprämien zu bekommen.