IPV im Kanton Glarus: Unser Rechner sagt dir, ob du Prämienverbilligung bekommst

Anmerkung der Redaktion: Eine frühere Version des Rechners hatte technische Probleme. Jetzt sollte es wieder funktionieren.

Der Kanton Glarus zahlt einen Zustupf an Personen, die Mühe haben, ihre Krankenkassenprämien zu bezahlen . 9722 Glarnerinnen und Glarner erhielten im Jahr 2024 die sogenannte individuelle Prämienverbilligung (IPV) – im Schnitt wurden sie mit 2249 Franken unterstützt. Weitere 5000 hätten Anspruch gehabt, gingen aber leer aus.

Der Grund: Im Gegensatz zu den meisten anderen Kantonen bekommt ihr im Kanton Glarus derzeit nur IPV, wenn ihr ein Anmeldeformular einsendet oder die Anmeldung online macht. Der Kanton hat in diesen Tagen das Anmeldeformular für die Prämienverbilligung verschickt. Ob man Anspruch auf IPV hat, muss man aber selber herausfinden.