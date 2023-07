So schützt ihr euch vor Insektenstichen

Klar, in der warmen Jahreszeit bietet es sich an, endlich die leichten Sommerkleider und kurzen Hosen anzuziehen. Doch wollt ihr einen mühsamen Insektenstich vermeiden, dann ist das nicht die ideale Kleidung für Wald und Wiese. Der Insektenspezialist rät lange Hosen und feste, geschlossene Schuhe. Bestenfalls werden zudem langärmlige Oberteile angezogen. Auch Insektensprays können helfen. Hier lässt man sich laut Lietha am besten in einer Apotheke beraten. «In Gebieten mit viel Zecken kann man zusätzlich die Hose in die Socken und das Oberteil in die Hosen stecken, um mögliche Eintrittspforten für die Zecken zu verschliessen», sagt Lietha. Die Kleider sollten nach dem Ausflug direkt in die Wäsche gebracht und nicht noch ein weiteres Mal getragen werden.