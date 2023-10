Hilcona-CEO Martin Henck: «Wir bringen jedes Jahr 500 neue Produkte auf den Markt»

Hilcona ist ein Riese im kleinen Fürstentum Liechtenstein. Am Hauptsitz in Schaan – auf einer Gesamtfläche von knapp sieben Fussballfeldern – beschäftigt der international tätige Lebensmittelhersteller heute rund 1000 Mitarbeitende, 33 von ihnen kommen aus Graubünden. Insgesamt sind es 1800 Hilcona-Angestellte. Ein Bündner Standbein unterhält Hilcona zudem mit der Taste Factory in Landquart.