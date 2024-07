Bäume pflanzen, statt Badegäste zu betreuen

Die Flaute ist auch im Schwimmbad in Ilanz spürbar. «Es läuft einfach nicht», fasst Betriebsleiter Aziz Cheik die Situation enttäuscht zusammen. Ausgeschlossen sei eine erfolgreiche Badesaison aber noch nicht. «Die Saison dauert noch zwei Monate, und wir brauchen einfach sechs Wochen gutes Wetter und täglich 1000 Gäste in der Badi, um an andere Jahre anknüpfen zu können.» Besonders für einen Termin wünscht sich Cheik trockenes Wetter: Am 1. August nämlich bleibt das Bad während 24 Stunden geöffnet. «Dann können die Gäste ihr Zelt in der Badi aufstellen und auch in der Nacht baden», freut sich der Betriebsleiter.