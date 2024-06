Eure Chance auf ein EM-Abenteuer in Köln

Wir verlosen zusammen mit Radio Köln und Ikea Köln ein spezielles Fussballerlebnis in Deutschland. Zu gewinnen gibt es für jedes Vorrundenspiel der Schweizer Nationalmannschaft an der Europameisterschaft in Köln 10 x2 Tickets für das Public Viewing.

Das Besondere? Übernachten werden die glücklichen Gewinner in der Ikea-Filiale und am Tag des Spiels können sie eine gemeinsame City-Tour erleben. Im Gewinn nicht inklusive ist die An- und Rückreise nach Köln.

Zu gewinnen gibt es das Erlebnis also für folgende Spiele:

Ungarn – Schweiz am Samstag, 15. Juni, (Anreise am 14. Juni)

Schottland – Schweiz am Mittwoch, 19. Juni, (Anreise am 18. Juni)

Mitmachen könnt ihr bis Sonntag, 9. Juni, um 23.59 Uhr. Um in den Lostopf zu kommen, müsst ihr nichts weiter tun, als das unten stehende Formular auszufüllen. Viel Glück!



