Was braucht Bivio, damit es Dorf und Menschen weiterhin gut geht?

Viel Potenzial wird in dieser Hinsicht aber einer Projektidee namens «La Perla» beigemessen; der Name rührt von der bekannten Bezeichnung von Bivio als «Perle am Julier» her. «La Perla» soll ein Dorfentwicklungsprojekt an der Schnittstelle von Wohnen, Tourismus und Wirtschaft sein, wie es in der Mitteilung heisst. Dieses Vorhaben soll zusammen mit weiteren Massnahmen vorangetrieben und konkretisiert werden. Es gibt aber weitere Ideen, die bereits jetzt in die konkrete Umsetzung kommen: So will die Sportanlagen-AG ein Serviceangebot schaffen, das unter anderem die Reinigung, den Unterhalt und die Schlüsselhaltung von Ferienwohnungen umfasst. Damit soll die Vermietung von Liegenschaften an Feriengäste stark vereinfacht werden.