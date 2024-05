Im Parc Ela auf kulinarische Schatzsuche gehen

«Die Entdeckungstour startet beim Restaurant St. Cassian in Lantsch/Lenz», so die Mitteilung. Mit den ersten Hinweisen wandern dann die Gäste «durch Dörfer und einmalige Landschaften, vorbei an besonderen Gebäuden, zu Aussichtsorten und idyllischen Fleckchen». Die Rätsel weisen dabei den Weg. Sobald ein Abschnitt zurückgelegt wurde, wartet eine «kulinarische Leckerei» als Belohnung.