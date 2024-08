Europäische Tage des Denkmals: So «vernetzt» ist Graubünden

Es ist wieder so weit: Zum 31. Mal finden die Europäischen Tage in der Schweiz statt. Vom 7. bis 8. September zeigt die Schweiz an mehr als 400 Veranstaltungen, wie Vernetzungen unser kulturelles Erbe prägen. Unter dem Motto «Vernetzt» wird bei den Veranstaltungen gezeigt, was unser Kulturerbe beeinflusst, so eine Medienmitteilung der Europäischen Tage des Denkmals. Zudem gehe es darum, wie das kulturelle Erbe in einer globalisierten und instabilen Welt bewahrt und gestaltet werden könne.