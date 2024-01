Mieten wird teurer: Das trifft vor allem die Bündner Familien hart

Nach der letzten Erhöhung des Referenzzinssatzes wird Wohnen für viele Mieterinnen und Mieter teurer. Familien sind von Mietzinserhöhungen besonders betroffen, da sie oft begrenztere Budgets haben. «Mit steigenden Mieten bleibt weniger übrig für alle andere Ausgaben und die Familien müssen sich in anderen Bereichen einschränken», bestätigt Mathias Kaufmann, Leiter Fachbereich Sozialdienste beim kantonalen Sozialamt Graubünden. Dadurch werde auch die Teilnahme am sozialen Leben eingeschränkt, was sich auf die Lebensqualität und das Wohlbefinden niederschlagen könne.