Jeninser Schulkinder präsentieren ein riesiges Krippenbild

Die Schulkinder aus Jenins haben fleissig gemalt und jetzt hängt das riesige Krippenbild an der Seitenwand der Kirche Jenins. Das schreibt Richard Aebi, der Jeninser Pfarrer, in einer Mitteilung. «Mit zehn Meter in der Breite und 3,70 Meter in der Höhe ist es bestimmt das grösste Bild, das Jeninser Schulkinder je gemalt haben», so Aebi.

In der Adventsfeier von diesem Samstag, 7. Dezember um 19 Uhr in der Kirche Jenins, wird das Bild präsentiert. Der Jeninser Projektchor unter Leitung von Heinz Wurster werde den Anlass mit festlichen Liedern umrahmen. Zusätzlich präsentieren die Schulkinder ein Weihnachtsspiel. Anschliessend an die Adventsfeier wird zum Apéro eingeladen, wie es abschliessend heisst.