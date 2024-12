Brambrüesch eröffnet die Skisaison

Nach den momentanen Revisionsarbeiten öffnet das Skigebiet Brambrüesch zuerst an den beiden Wochenenden vom 7. und 8. sowie 14. und 15. Dezember. Der tägliche Betrieb startet dann ab Donnerstag, 19. Dezember. Wie Chur Bergbahnen in einer Mitteilung schreibt, wird das Pisten- und Schlittelangebot so bald wie möglich bereitgestellt.