Ein Riesenbanner gegen das WEF

Am Samstag haben Aktivistinnen und Aktivisten laut eigenen Angaben gegen das am Montag beginnende Weltwirtschaftsforum protestiert. Gemäss einer Medienmitteilung haben sie an der Sunnisbergbrücke ein grosses Banner angebracht (siehe Bild).

Das zehn Meter lange Transparent sei von Richtung Davos her gut zu sehen gewesen. Darauf stand: «Pay your Climate Debt», auf Deutsch: «Bezahlt die Klimaschulden.» Daneben prangte auf dem Plakat das Logo der internationalen Bewegung «Debt for Climate».