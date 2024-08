Diese Katzen sind berühmter als die meisten Menschen

Wir Menschen sind ganz vernarrt in sie: Die Rede ist von unseren süssen «Büsis». Es ist Zeit für eine Würdigung am heutigen Weltkatzentag. Nicht nur heute sind Katzen ein Teil unseres Lebens, sie begleiten uns schon seit 9000 Jahren. Damals wurde die Hauskatze wahrscheinlich im Nahen Osten domestiziert. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass Menschen in dieser Region begannen, Wildkatzen zu zähmen, um Nagerpopulationen in Getreidespeichern zu kontrollieren. Katzen werden aktuell nicht mehr nur fürs Wildern angeschafft. Sie füllen die Handyspeicher und erwärmen unsere Herzen. Hier eine Auflistung von einigen flauschigen Berühmtheiten: