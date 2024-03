Bündner Schlossherren sind Paten der Schweizer Genusswoche 

Das Netzwerk aus Landwirten, Verarbeiterinnen und Gastronomen in der Region unterstützt das Programm der Genussregion 2024. So finden über das ganze Jahr hinweg viele Veranstaltungen und Aktivitäten statt, die lokale Produkte und Produzierende in Verbindung mit dem Thema des lokalen Ernährungssystems feiern. Den Höhepunkt bilde das Erntedankfest am 21. und 22. September, an dem auch die Übergabezeremonie an die zukünftige Genussstadt zelebriert werde.