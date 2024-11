EHC Chur läutet die Weihnachtszeit im Fashion Outlet ein

«It's the most wonderful time of the year» – heisst es in einem Schreiben des Landquarter Fashion Outlets. Das Outlet verwandle sich jeden Winter in eine magische Christmas-Shopping-Destination für Gross und Klein. So werde das Chalet-Dorf auch in diesem Jahr festlich dekoriert und weihnachtliche Klänge sollen zusätzlich die Einkaufsstrasse umrahmen.